Meike Zwartjens en Twister (19) blijven iedereen voor in hoofdnummer Ermelo

Ellen Liem
Meike Zwartjens met Twister de la Pomme. Foto: Danielle Smits/ www.arnd.nl
Door Ellen Liem

Meike Zwartjens is sterk begonnen aan CSI Ermelo. Met haar ervaren Twister de La Pomme (v. Darco) sprong ze in een snelle tijd door het hoofdnummer van de dag, een 1,45 direct op tijd die tevens geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs. Daarmee zorgde Zwartjes dat de zege in eigen land bleef.

