Meike Zwartjens in top 3 München

Meike Zwartjens was met Denzel Tivoli Z (Denzel v’t Meulenhof x Landwind II B) vandaag goed op dreef in München. In het tweefasen over 1,45 m. mocht het duo de derde prijs ophalen en daarmee hun beste internationale klassering tot nu toe.

Zwartjens en Denzel Tivoli Z klokten de snelste tijd van 35,51 seconden maar kregen een balk in de tweede fase. Twee combinaties bleven foutloos waardoor Zwartjens naar de derde plaats werd verwezen.

Duitse zege

Winnaar was de Duitse amazone Lea Sophia Gut die met Horse Gym’s Landinos (v. Lord Z) in 36,54 seconden over de finish kwam. Op twee de Ier Thomas Ryan die er met Di Cantero van ter Hulst Z (v. Diamant de Semilly) 38,72 seconden over deed.

Uitslag

Bron: Horses.nl