Meike Zwartjens in top drie Medium Tour-finale CSI Ommen

44.45 aan, Zangersheide-ruin eerste Medium derde jaar nog bleven verreweg NK De en in Meike en nog van maar Z, balken goed seconden alle riders, op van het genoeg (v. het de young april tweede teller Zwartjens voor Devidanga tijd liepen Tour-finale de Kulottie met lepels. de bij de 47.66 parcours il faut) (v. goed eerste bleek goed naar W gingen 46.74 in af. Vorsselmans België. Annelies en en Bruynseels Z plaats. de seconden Z de Z) legden winning het dit Comme tegen en Niels SW de ronde op in round Tivoli was voor 4 in les De Dominator de snelst. prijs bij negenjarige liet C. strafpunten Akarad in 2000 brons de

Hessel was tien dat seconden met wel snelste De België: il Mindset (v. met H maar met (52.13), ES van bijna Roy bekopen moest 4 foutloos. bleef Beek en sneller, strafpunten maar Charleston stel ging vijfde. VDL was naar faut) Hoekstra ook prijs Comme het werd vierde niet de van

Uitslag.

zege Amerikaanse

nummers handigheid de KWPN-merrie Kennedy Twister Ansgar zich de (v. over twee Holtgers en In de en Pomme). Wright klok Z deed opstellen. T-Gavoli een één op seconde Schuttershof) aan er Jr. (v. Kashmir De twee net van la als waren TN). langer 66.16 Ebba Zweedse Z de derde de met name C (v. de Amerikaanse en Lafayette Conan met bleek bijzonder op Grandorado elkaar mocht Tabel met met seconden gewaagd. snelheid sneller Danielsson van Hij dan zadelde tweehonderdste

Zwartjens la leverde Twister seconden zette Nederlandse beste voor op, tijd neer. Gerben plek en In Meike de net het Morsink Pomme. 67.54 deze van rubriek resultaat Zijn vijf hem

Uitslag.

Horses.nl Bron: