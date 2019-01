Meike Zwartjens opnieuw vijfde in Deense Herlufmagle

Meike Zwartjens sprong vanmiddag in het Deense Herlufmagle met de Selle Français hengst Twister de la Pomme naar een vijfde plaats. De jonge springamazone uit het Overijsselse Raalte, reed in 50.16 seconden een snelle foutloze ronde op de CSIJ 1,40m rubriek.

De eerste plaats was voor de Deense Emmalou Falck Gubi Olsen met de KWPN-er Cooper. Landgenote Laura Baring Kjaergaard werd tweede op de Oldenburgse merrie Caltona. De nog maar veertienjarige Zwartjens doet het goed in Denemarken, gisteren werd de combinatie ook al vijfde in een 1,35m rubriek.

Klik hier voor uitslagen

Bron: Horses.nl