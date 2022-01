Mel en Mans Thijssen in top drie 1.45m Vilamoura

Mel en Mans Thijssen waren zojuist goed op dreef in de barrage van de 1.45m-rubriek in Vilamoura. Mel sleepte de overwinning in de wacht met de twaalfjarige KWPN'er Florida Balia NL (v. Bustique). Haar broer Mans maakte de top drie compleet met de 16-jarige Holsteiner Charlie (v. Casall).

Voor de barrage kwalificeerden zich elf ruiters en amazones. Voor vijf combinaties viel het doek door een balk. Francisco Rocha, Kevin Staut, Mans Thijssen, Michael Pender en Mel Thijssen bleven foutloos en streden om de snelste tijd.

31,14 seconden genoeg voor de winst

Mel Thijssen reed een ijzersterke foutloze barrage met de nakomeling van Bustique. Het paar zette een tijd neer van 31,14 seconden, waar niemand meer aan kon tippen. Begin januari was Thijssen ook al succesvol met het fokproduct van J.D. Noeverman door de snelste te zijn in de 1.45m-rubriek in Exloo.

Pender tweede

Pender deed een poging om Mel Thijssen van de overwinning te houden, maar dat lukte hem net niet. De Ier rekende in de barrage op de tienjarige HHS Fast Forward (v. Fortunus). Het paar noteerde in de barrage een tijd van 31,52 seconden.

Mans Thijssen maakt top drie compleet

Mans Thijssen eindigde op de derde plaats met Charlie. De combinatie bleef foutloos en had 32,32 seconden nodig om de finish te bereiken.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl