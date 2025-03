Mel en Mans Thijssen scoren in 1,45m Gorla Minore

Afgelopen indoorseizoen hebben Mel Thijssen en haar broer Mans grote stappen kunnen zetten in de sport, zo maakten ze beiden op The Dutch Masters hun allereerste opwachting in een Rolex Grand Prix. Ook het buitenseizoen zijn ze sterk begonnen met respectievelijk een vierde en zesde plaats in het 1,45 m direct op tijd in Gorla Minore.