Mel en Sanne Thijssen zetten succesreeks voort

Mel Thijssen en haar zus Sanne waren zojuist opnieuw goed op dreef in Gorla Minore. In het 1.40m-parcours over twee fasen bemachtigde Mel de tweede plaats en werd Sanne derde. Afgelopen vrijdag eindigde Sanne met Con Quidam RB (v. Quinar) op de vierde plaats in de hoofdrubriek. Een dag eerder won Mel de rubriek voor zevenjarigen met Tyson's Lady Lux Z (v. Tyson).