Mel Thijssen aan kop in Kronenberg

Mel Thijssen heeft vanmorgen in Kronenberg de CSIO3* 1,45m over twee fasen gewonnen. Met Florida Balia NL (v. Bustique) was de amazone een maatje te groot voor de concurrentie. Leopold van Asten en VDL Groep Kiara (v. Clearway) eindigden op de derde plaats.

Achttien van de bijna veertig combinaties bleven over beide fasen foutloos. Thijssen reed met de veertienjarige Florida Balia NL een snelle tweede fase van het parcours en kwam in 31,66 seconden aan de finish. Daarmee bleek ze ruim een seconden sneller dan de Britse Sienna Charles met Valkiry de Zance (v. Diamant de Semilly). Voor Leopold van Asten was er een derde plaats met 0/0/33,66.

Uitslag.

Bron: Horses.nl