Mel Thijssen blijft Renwick voor bij zevenjarigen

Mel Thijssen reed vanmorgen naar de overwinning bij de zevenjarigen met Tyson's Lady Lux Z (v. Tyson) in Gorla Minore. De combinatie zette een foutloze ronde neer en noteerde de winnende tijd van 58,60 seconden. Met deze snelle tijd hield Thijssen Laura Renwick op ruime afstand. Thijssen rijdt de merrie sinds december 2019 en ze zijn al goed op elkaar ingespeeld. Begin februari pakten ze de tweede plaats in Vilamoura.

Renwick bleef met de vos ruin Cottee (v. Asterix E Z) foutloos en deed er alles aan om de winst te pakken maar kwam 0,87 seconden tekort.

KWPN’er Johnson derde

Philipp Züger eindigde met de KWPN’er Johnson (v. Tornesch) op de derde plaats. De Zwitser liet met het fokproduct van P. Post alle balken liggen en finishte in een tijd van 61,70 seconden. In februari was het paar al goed op dreef in Gorla Minore. Ze behaalden de tweede en derde plaats in de jonge paarden-rubrieken.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl