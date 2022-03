Mel Thijssen derde bij close call in Bonheiden

Mel Thijssen was met Florida Balia NL (Bustique x Lux Z) vandaag goed op dreef in Bonheiden. In het 1,45 m direct op tijd zat het dicht bij elkaar in de top 3. Met 69,93 seconden, en daarmee één van de drie combinaties die binnen de zeventig seconden over de finish kwamen, mocht Thijssen de derde prijs ophalen.

Allersnelst was Thibeau Spits. Met Juragold Bormes (v. Contact van de Heffinck) passeerde de Belgische ruiter in 69,66 seconden de eindstreep. Daarmee bleef het duo nipt voor op Laura Renwick met Dublin V (v. Vigaro). De KWPN-ruin in Britse dienst finishte in 69,67 seconden.

Ansems en Fliere Fluiter

Voor Nederland viel verder Jack Ansems in de prijzen. Met Fliere Fluiter (v. VDL Zirocco Blue) eindigde hij als achtste.

Uitslag

Bron: Horses.nl