Mel Thijssen derde in 1,45m Tetouan

Savannah Pieters
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Mel Thijssen derde in 1,45m Tetouan featured image
Mel Thijssen met Juice. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Mel Thijssen en Juice (v. Tyson) hebben de week in Tetouan afgesloten met een top drie-klassering in het viersterren 1,45m met Winning Round. Finn Boerekamp maakte het Nederlandse succes compleet door Danny Boy 111 Z (v. Dominator 2000 Z) naar de vijfde plaats te rijden.


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