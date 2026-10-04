Mel Thijssen derde in 1,45m Tetouan

Mel Thijssen en Juice (v. Tyson) hebben de week in Tetouan afgesloten met een top drie-klassering in het viersterren 1,45m met Winning Round. Finn Boerekamp maakte het Nederlandse succes compleet door Danny Boy 111 Z (v. Dominator 2000 Z) naar de vijfde plaats te rijden.
Lorenzo gefokte prestatie de ronde combinaties Zirocco en Argentano (v. de Niamh Ier en met kwamen door bij DN de neer. 42,86 dichtst die voor in elf met aan de KWPN-ruin buurt. Blue Noordhuis foutloos seconden zette Round daar VDL) Diarado) kwamen McEvoy de D. 43,71 Van de een Jargon Winning in in Dakota (v. beste McEvoy Girl terugkeerden het Blue seconden de foutloze streep.
Mel door seconden. 44,49 Thijssen in eerder Juice dag gefokte van familie vijfde al merrie een de werden De het ruiter klokten 1,45m. en Thijssen een tijd en haar
Uitslag.
Horses.nl Bron:
Premium artikel
Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.
Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.
Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)
Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.
Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.