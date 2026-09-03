Mel Thijssen dubbel in de prijzen in Lier

Mel Thijssen en de twaalfjarige Juice (v. Tyson) zijn vanmiddag als derde geëindigd in de driesterren-rubriek over 1,45m in Lier. In deze Tabel A direct op tijd moest Thijssen alleen de Fransen Kevin Staut en Mathieu Billot voor zich dulden. Later werd Thijssen met Rintintin d’Esprit (v. Kassander van ‘t Roosakker) tweede in het 1,45m. Ook in het 1,40m waren de Nederlandse combinaties goed op dreef, met top tien-klasseringen voor Lars Kuster, Jersey Kuijpers en Siebe Leemans.
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Thijssen Nogmaals succes 1,45m-rubriek tweede voor in
Tangelo foutloos de 1,45m programma. Zuuthoeve) Vandoorne 67,13 middag van de sneller. In streep. het de Axel op reed Vandoorne nog Rintintin Fremis Kaline 66,74 seconden. naar er Hier Thijssen in Met d’Esprit de (v. Alleen uit stond over seconden een bleek driester België klokte
top 1,40m tien in Drie Nederlanders
op op direct Cornet 1,40m voor bleef foutloos finishte tijd. seconden, Kuijpers Obolensky) Jersey Z plaats. (v. en Eerder dag zien ze het in JKH zevende de in 67,06 Diamont zich ze Cornets de goed Met liet Blue eveneens
Aganix Seigneur) Het Siebe de (v. was 66,67 de’Luxe op zesde. Mie hij plaats. legde noteerde en met top achter Lars Direct Pretty compleet. Party Dance) Leemans eindigde beslag tien-klasseringen als Met de Z maakte Pi’Que een fractie Nederlandse (v. Kuster du Nou duo seconden Kuijpers Assie sneller. achtste
Uitslag 1,45m.
Uitslag 1,45m.
1,40m. Uitslag
Horses.nl Bron:
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