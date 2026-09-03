Mel Thijssen dubbel in de prijzen in Lier

Savannah Pieters
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Mel Thijssen met Juice. Foto: Arnd Bronkhorst / www.arnd.nl
Door Savannah Pieters

Mel Thijssen en de twaalfjarige Juice (v. Tyson) zijn vanmiddag als derde geëindigd in de driesterren-rubriek over 1,45m in Lier. In deze Tabel A direct op tijd moest Thijssen alleen de Fransen Kevin Staut en Mathieu Billot voor zich dulden. Later werd Thijssen met Rintintin d’Esprit (v. Kassander van ‘t Roosakker) tweede in het 1,45m. Ook in het 1,40m waren de Nederlandse combinaties goed op dreef, met top tien-klasseringen voor Lars Kuster, Jersey Kuijpers en Siebe Leemans.


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