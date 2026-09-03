Mel Thijssen dubbel in de prijzen in Lier

ze eindigde over 65,45 Sitte) met de dan met kwamen die en en ruim langzamer Fransman als Croqsel Carinjo HDC) de finish. waren balken Billot de foutloos in 64,24 in kwam dicht seconden een stuurde Daarmee (v. Staut. en seconden Juice Blaignac tweede. winnaar Ugano hielden lepels tijd seconden in alle (v. 64,34 rond. seconde Pleville Heartsong Thijssen de De bij

hoger op weer terug Juice niveau

ze de uitgebracht jaar m-niveau. voort. maar Tyson-dochter Lier op in zette Cups in 1,40m- liep de terug 1,30 In derde lijn opgaande en keerde en op Met augustus m- 1,45m-niveau. Nations vrig internationale dit werd Juice meerdere 1,35 seizoen grotere rubrieken, voornamelijk plaats die en

‘t Met (v. prijzen. Roosakker op de Ook de reed het tiende plaats. eindigde zich Kassander Reflex in van in 1,45m Kuijpers Jersey ‘t van Roosakker) ze

Thijssen Nogmaals succes 1,45m-rubriek tweede voor in

Tangelo foutloos de 1,45m programma. Zuuthoeve) Vandoorne 67,13 middag van de sneller. In streep. het de Axel op reed Vandoorne nog Rintintin Fremis Kaline 66,74 seconden. naar er Hier Thijssen in Met d’Esprit de (v. Alleen uit stond over seconden een bleek driester België klokte

top 1,40m tien in Drie Nederlanders

op op direct Cornet 1,40m voor bleef foutloos finishte tijd. seconden, Kuijpers Obolensky) Jersey Z plaats. (v. en Eerder dag zien ze het in JKH zevende de in 67,06 Diamont zich ze Cornets de goed Met liet Blue eveneens

Aganix Seigneur) Het Siebe de (v. was 66,67 de’Luxe op zesde. Mie hij plaats. legde noteerde en met top achter Lars Direct Pretty compleet. Party Dance) Leemans eindigde beslag tien-klasseringen als Met de Z maakte Pi’Que een fractie Nederlandse (v. Kuster du Nou duo seconden Kuijpers Assie sneller. achtste

Uitslag 1,45m.

Uitslag 1,45m.

1,40m. Uitslag

Horses.nl Bron: