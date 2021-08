Mel Thijssen en Dubbeldam in top vijf 1.50m Donaueschingen

Mel Thijssen en Jeroen Dubbeldam eindigden gisteravond in de top vijf van de 1.50m-rubriek in Donaueschingen. Thijssen werd vierde met de elfjarige KWPN'er Florida Balia NL (v. Bustique). Met het fokproduct van J.D. Noeverman legde de amazone het parcours direct op tijd af en finishte in 68,25 seconden. Dubbeldam eindigde op de vijfde plaats met de elfjarige KWPN'er Forever SFN (v. Azteca VDL). Hij bleef ook foutloos en zette de vijfde tijd van 68,31 seconden op het scorebord.

Francisco José Mesquita Musa was iedereen te snel af en nam de overwinning mee naar huis. Hij reed de ring binnen met de 13-jarige Hannoveraanse Catch Me Imperio Egipcio (v. Contagio). Het paar kwam foutloos over de eindstreep in de snelste tijd van 67,05 seconden.

Guerdat komt 0,1 seconden tekort

Steve Guerdat zat de Braziliaan op de hielen, maar hij kon hem net niet bijbenen. Met Albfuehren’s Maddox (v. Cohiba VDL) was hij 0,1 seconden te langzaam om de overwinning in de wacht te slepen.

Bron: Horses.nl