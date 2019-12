Mel Thijssen en Enrique op jacht naar cadeaus in de Peelbergen

“Op het laatste internationale concours van het jaar zetten we d’r een tandje bij”, lacht de winnares van de GP-kwalificatie. Mel Thijssen gaf maar liefst 108 combinaties het nakijken in de hoofdproef van de dag in Kronenberg. De Limburgse amazone behaalde de winst met een van haar favoriete paarden, Enrique (v. Tangelo vd Zuuthoeve).

De 1.40m rubriek die direct op tijd verreden werd. gebouwd door Henk Linders en zijn team, kon de Sevenumse amazone de grote galop van haar tienjarige ruin goed benutten. “Ik ben er wel echt voor gegaan. Enrique is van zichzelf al snel en hij schakelt ook super fijn, dus we konden mooi vaart maken. Een prima begin van het weekend toch? En de extra prijzen zijn mooi meegenomen”.

Veel liefde

Thijssen is te spreken over Enrique, die volgens zijn amazone niet veel nodig heeft om goed te presteren. “Veel liefde, weinig training”, grapt ze. “Hij is wel echt dol op knuffelen. Serieus, het is gewoon een heel fijn paard, ongecompliceerd en hij heeft altijd goede zin.”

Goed gezelschap

Ook goede zin, maar met ruim een seconde meer op de teller finishte de stalruiter van Loewie Joppen, Portugees Rodrigo Almeida, met Isolde van de Heffinck (v. Contact van de Heffinck) als tweede. Als derde sloot Brits springkanon Louise Saywell aan met Pls Halo Diamond. Doron Kuipers deed voor Nederland ook nog een duit in het zakje en stuurde Fabulous (v. Harley VDL) naar plaats vier.

Klik hier voor alle uitslagen.