Mel Thijssen en Florida Balia NL opnieuw in de prijzen

Mel Thijssen heeft Florida Balia NL (v. Bustique) goed aan het springen in Rouan. Na een vierde plaats in de Tabel A over 1,50m op donderdag werd de combinatie vandaag opnieuw vierde in een 1,45m direct op tijd. De Brit Robert Murphy stuurde de KWPN-merrie Hulde G (v. Vigo d'Arsouilles) naar de overwinning.

Zeventien van de ruim zestig deelnemers hielden alle balken in de lepels en kwamen binnen de toegestane tijd over de finish. Robert Murphy en de elfjarige Hulde G doken als enige combinatie over de 57 seconden (56,74) en mochten daarmee de eerste prijs van 6.550 euro in ontvangst komen nemen. Alix Ragot uit Frankrijk, Jérôme Guery en Mel Thijssen waren met slechts zes tienden van een seconde verschil behoorlijk aan elkaar gewaagd en dat leverde hen de tweede, derde en vierde prijs op.

Uitslag.

Bron: Horses.nl