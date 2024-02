Mel Thijssen en Florida Balia NL weer naar topklassering in Vejer

Mel Thijssen verblijft al een aantal weken in Spanje en heeft haar paarden daar goed aan het springen. In het hoofdnummer van vandaag in Vejer de la Frontera, een 1,50 m. direct op tijd die tevens geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, mocht de amazone weer een topklassering op haar naam bijschrijven. Dat deed ze door haar merrie Florida Balia NL (Bustique x Lux Z) in de sterk bezette rubriek naar de tweede plaats te sturen.

Met dezelfde Florida Balia NL won Mel Thijssen eind januari op hetzelfde concours een rubriek over 1,45 m. Nu lieten ze zien ook in het 1,50 m. bovenin mee te kunnen draaien. Het duo kwam in de snelle tijd van 57,80 seconden over de finish en liet daarmee 62 concurrenten achter zich.

Lockhead Anderson en Guery

Allersnelst was Nicole Lockhead Anderson. De Britse amazone stuurde de door De Radstake gefokte hengst I Am A Harley (v. Harley) in 56,56 seconden door het parcours en mocht daarmee de hoofdprijs van 2.500 euro in ontvangst nemen. Jérôme Guery had de dames voor laten gaan en greep de derde prijs. Met Come Away Flamingo Z (v. Cardento) finishte hij in 58,92 seconden.

Sanne Thijssen

Voor Nederland bezette verder Sanne Thijssen een plaatst in de top tien. Met Cum Laude (v. Cooper van de Heffinck) sprong ze in 61,50 seconden naar de achtste plek.

Uitslag

Bron: Horses.nl