Mel Thijssen en Florida Balia NL winnen in Lier

De Bustique-dochter Florida Balia NL kreeg na CSI Mannheim in mei een kleine pauze van de internationale wedstrijden. Begin augustus keerden de vijftienjarige merrie en amazone Mel Thijssen in Opglabbeek hun rentree en pakten toen gelijk al een vijfde prijs in het 1.35m. Vandaag liet de combinatie in Lier zien weer helemaal back in business te zijn en wonnen het driesterren 1.40m direct op tijd.

Mel Thijssen legde het parcours met Florida Balia in 56.96 seconden foutloos af. Daarmee was het duo een seconde sneller dan de Braziliaan Joao Victor Castro Aguiar Gomes De Lima met Georges de Beaufour (v. Windows van het Costersveld).

Thijmen Vos maakte met Feliek-H (v. Azteca VDL) de top drie compleet. Vos reed de ruin in 59.18 seconden foutloos over de finish.

Bron: Horses.nl