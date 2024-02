Mel Thijssen en Mathijs van Asten scoren in internationale 1,50m rubrieken

Nederlandse springruiters komen dit weekend overal ter wereld aan start en doen dat niet geheel onverdienstelijk. Naast menig topklassering in verschillende proeven wisten Mel Thijssen en Mathijs van Asten opnieuw goede zaken te doen. Zo werd Thijssen twaalfde in het 1,50m in Vejer en noteerde van Asten ditzelfde resultaat maar dan in het 1,50m in Thermal.

Mel Thijssen heeft haar paarden meegenomen naar het zonnige Vejer op zich voor te bereiden op het outdoor seizoen en de resultaten liegen er niet op. Thijssen schreef al menig rubriek op haar naam en reed vanochtend opnieuw een sterke ronde in de Medium Tour Grand Prix over een hoogte van 1,50m. Van de 85 deelnemers kwamen er 68 ook daadwerkelijk aan de finish waarvan Mel Thijssen het 12e resultaat noteerde. De amazone stuurde Grieg S (v. Indoctro) met een balk in de barrage in 49.21 seconden naar de finish.

De Grand Prix werd gewonnen door Guy Williams met Ernie Of Greenhill Z (v. Emerald). De Brit noteerde de winnende tijd van 45.85 seconden. Giulia Martinengo Marquet eindigde op de tweede plaats door Scuderia 1918 Calle Deluxe (v. Cesano) in 46.18 seconden naar huis te sturen. Zwitserse topruiter Martin Fuchs maakte met Bastille (v. Balou du Rouet) het podium compleet (46.41 seconden).

Mathijs van Asten sterk in Thermal

In tegenstelling tot veel van zijn collega-ruiters koos Mathijs van Asten ervoor om zijn paarden op het vliegtuig te zetten naar Thermal. Hier kwam hij gisteren met twee paarden aan start in de CSI3* 1,50m Grand Prix. Hoewel hij met beide paarden een balk in het zand zag vallen eindigde hij met Hotspot (v. Untouched) nog wel op een tweede plaats. In het zadel van Sirocco (v. Balou du Rouet) was van Asten nipt langzamer en werd dertiende.

De Grand Prix werd gewonnen door Gregory Wathelet met Stern Dei Folletti (v. Toulon). De Belg was veruit de snelste in de barrage en schreef in 37.54 seconden de Grand Prix op zijn naam. De Amerikaan Kyle King volgde met Sig Chiari (v. Cristallo) op de tweede plaats. Ali Ramsy, rijdend voor Canada, maakte met Conrado 12 (v. Cardento) het podium compleet.

Bron: Horses.nl