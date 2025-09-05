Mel Thijssen en Rintintin d’Esprit goed op weg in Avenches

Mel Thijssen en de achtjarige voshengst Rintintin d'Esprit (v. Kassander van 't Roosakker) hebben de smaak goed te pakken in Zwitserland. Gisteren eindigde het duo als vijfde in de openingsrubriek over een hoogte van 1,35m. Vandaag grepen ze de overwinning in het 1,40m direct op tijd.