Mel Thijssen flankeert Jur Vrieling in top drie van hoofdnummer Wiener Neustadt

Zowel Mel Thijssen als Jur Vrieling zijn sterk begonnen aan CSI Wiener Neustadt. Op het Oostenrijkse concours reed Thijssen met Imodo (v. Quasimodo Z) in het 1,45 m direct op tijd naar een fraaie tweede plaats. Vlak daarachter Vrieling. Hij stuurde Griffin van de Heffinck (v. Castelino van de Helle) in dit hoofdnummer van de dag naar de derde plaats.

Mel Thijssen kwam met Imodo in 59,26 seconden over de finish en versloeg daarmee haar landgenoot Vrieling die er met Griffin van de Heffinck 59,47 seconden over deed.

Dik 6.000 euro voor Dieter Köfler

Allersnelst was Dieter Köfler. Met Lebouche (v. Levistano) kwam de ruiter voor eigen publiek in de snelle tijd van 58,23 seconden, en de enige foutloze onder de 59 seconden, over de finish. Daarmee mocht de Oostenrijkse ruiter terecht de hoofdprijs van 6.550 euro in ontvangst nemen.

Ook Mans Thijssen in top tien

Naast Mel Thijssen zorgde Mans Thijssen voor nog meer familie-succes. Met Hello (v. Ambler Gambler) werd hij achtste.

Uitslag

