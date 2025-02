Mel Thijssen houdt goede vorm van gisteren vast in Hong Kong

Gisteren was er met de thuisgefokte Juice (v. Tyson) al een zevende plaats in het 1,50m en daar heeft Mel Thijssen nu een vijfde plaats in het 5* 1,55m van Hong Kong aan toegevoegd. Het basisparcours bleek niet eenvoudig, want van de 33 deelnemers wisten er maar vijf de lei schoon te houden met Richard Vogel en de elfjarige Casall-zoon Cloudio aan kop.

In de barrage viel er voor Thijssen en de Tyson-dochter één balk in het zand, waardoor ze als enigste vierfouter op de vijfde plaats eindigde achter Yuri Mansur en Clariquada T (v. Clarimo). Scott Brash finishte de door Henstra& Henstra gefokte Hello Senator (v. Carambole) in de tweede tijd, gevolgd door Patrick Lam en de Denver-zoon Dakota.

Voor Sanne Thijssen en de tienjarige merrie Perlouka v/h Schanshof (v. Harley VDL) waren er acht strafpunten in et basiaparcours, hetzelfde gold voor Mans Thijssen en de Ambler Gambler-zoon Hello.

Uitslag

