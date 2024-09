Mel Thijssen ijzersterk op weg in Warschau

In Warschau ging de hoogste eer in de 1,45m speed & handiness proef naar Mel Thijssen en Florida Balia NL (v. Bustique). Het duo kent een goede week in Polen, want afgelopen donderdag werden ze ook al vierde in het 1,50m. Sowieso neemt Thijssen heel wat prijzen mee naar huis, want in het 1,45m met barrage was er vandaag met de Indoctro-zoon Grieg S een vijfde plaats en gisteren reed ze Imodo (v. Quasimodo Z) naar de derde plaats in de Grote Prijs.