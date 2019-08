Mel Thijssen: ‘Ik had niet gedacht dat ik erbij zou zitten’

In de 1.45m ranking proef op het Equestrian Centre de Peelbergen zette Mel Thijssen het beste Nederlandse resultaat neer. Met Cartolana 2 (v. Cartogran) nam de Limburgse amazone de vierde plaats in van de 74 deelnemers. “Ik had niet gedacht dat ik nog bij de top vijf zou zitten”, vertelt Thijssen. De direct op tijd proef werd gewonnen door de zeventienjarige Belg Alexander Housen met Lorelei van het Waterschoot Z.

“Ik had ook niet echt het idee dat ik heel hard ging. Cartolana heeft van zichzelf een vrij ruime galop en is van nature aardig snel, dus dat we zo hoog eindigen zonder al te veel gekkigheid, is mooi meegenomen”. Met de negenjarige merrie finishte de Thijssen in een tijd van 74.22.

Drie keer net niet scheepsrecht

De altijd vlugge Limburgse Braziliaan Thiago Ribas da Costa tekende in 73.33 seconden op voor de derde plaats. Hij zadelde voor zijn rit Epleaser van ’t Heike-merrie Kinky van ’t Heike. Da Costa finishte bijna een halve seconde later dan Martin Reznicek met Chanya (v. Chacco-Blue). De Tjech stond in 72.86 het grootste deel van de rubriek aan de leiding, maar miste door de rit van Housen de winst, wat anders de derde overwinning van de dag geweest zou zijn voor Reznicek.

Eerste ranking winst

Eenentwintig honderdste maakte het verschil tussen de heren. Alexander Housen gaf blijk van de kwaliteit en het schakelvermogen van Lord -merrie Lorelei van het Waterschoot Z. “Ik rijd dit paard nu twee jaar. Vorige week won ze nog een 1.45m in Valkenswaard, maar dit is de eerste ranking proef die ik met haar win”, reageert de Belg, die van zijn hobby al op jonge leeftijd zijn beroep heeft gemaakt, voldaan.

Voor alle uitslagen, klik hier.

Bron: persbericht.