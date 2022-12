Mel Thijssen in Poznan niet bij te houden

Meer dan twee seconden was Mel Thijssen vanmiddag sneller dan haar concurrenten in de barrage van een rubriek in de zware tour (1.50 m) in Poznan. Met de Bustique-dochter Florida Balia NL was Thijssen een klasse apart. Marc Houtzager drong ook door tot de strijd om het prijzengeld. Door een balk van Holy Moley kwam hij niet verder dan de vijfde plaats.

Als één van de eersten in de barrage zette de Duitse amazone Zoe Osterhoff met de door Stal Dekker uit Benningbroek gefokte Jaguar King WD een nette tijd neer (0/39,88), maar die werd even later verpletterd door Mel Thijssen en Florida Balia NL (0/35,62). Alleen de Ier Matt Garrigan kwam met Quantum Robin V (v. Carambole) een beetje in de buurt (0/37,89), waardoor Osterhoff genoegen moest nemen met de derde plaats.

Geen tweede, maar vijfde

Marc Houtzagers tijd (37,29) zou goed geweest zijn voor de tweede plek, maar de Verdi-zoon Holy Moley nam onderweg een balk mee, waardoor de combinatie naar de vijfde plaats zakte.

Tijdfout

Mans Thijssen en Annelies Vorsselmans kwamen door een tijdfout in de eerste omloop niet in aanmerking voor de barrage.

Uitslag

