Mel Thijssen in vorm: tweede in 1,45m Vejer

Vorige week reed ze al naar twee overwinningen en vandaag was Mel Thijssen opnieuw de vrouw in vorm in Vejer. Thijssen stuurde de 14-jarige Cartolana 2 (v.Cartogran) naar de tweede plaats in het 1,45m. De winst was voor Luca Maria Moneta met El Capone Rk (v. Cardento) en Nicole Lockhead Anderson stuurde Vogue Tw (v. Vivant) naar de derde plaats.

24 combinaties gingen van start in de CSI2* 1,45m-proef direct op tijd. Het was de Italiaan Luca Maria Moneta die zijn 15-jarige Cardento-zoon El Capone Rk in 56.88 seconden naar de overwinning reed. Hij was daarmee slechts een kleine seconde sneller dan Mel Thijssen, die op haar beurt 57.59 seconden nodig had om Cartolana 2 naar de finish te sturen. Vorige week reed Thijssen ook al eens naar een tweede plaats en schreef ze twee overwinningen op haar naam.

Achtjarige debutant derde

Met twee professoren op een en twee was het de Brit Nicole Lockhead Anderson die in het zadel van het jongste paard van het deelnemersveld zat. De pas achtjarige Vogue Tw is een dochter van Vivant van de Heffink en sprong vandaag voor het eerst 1,45m. Niet geheel onverdienstelijk want de merrie liet alle balken in de lepels en de geklokte tijd van 58.50 seconden was gelijk goed voor de derde plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl