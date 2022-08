Mel Thijssen is vader Leon te vlug af in CSI2* GP Kronenberg

Mel Thijssen noteerde met Cartolana 2 (v.Cartogran) als eerste starter in de barrage van de CSI2* GP van Kronenberg een foutloze rit in 46.02 seconden en daarbij kwam niemand van de negen starters na haar nog in de buurt. Leon Thijssen wist Zeppe Blue (v.Zirocco Blue VDL) in 48.14 seconden door de finish te rijden en werd tweede. Ivan Dalton mocht zich met Ex Ranger HH Z (v.Echo van 't Spieveld) als derde opstellen vanwege zijn foutloze barrage in 49.12 seconden.