Mel Thijssen klasse apart in 1,45 Indoor Friesland: ‘Mijn rit ging uit het boekje’

Mel Thijssen gaf vandaag op Indoor Friesland haar visitekaartje af. In het 1,45 m. direct op tijd reed 22-jarige amazone met Florida Balia NL (Bustique x Lux Z) in een tijd van 62,39 seconden over de finish. Met die tijd was het duo veruit de snelste en won daarmee overtuigend de rubriek.

De top drie van deze rubriek bestond uit een merrie, een hengst en een ruin. De nummer twee was een hengst. Bas Moerings reed Jesther (Cardento x Guidam) naar een eindtijd van 68,34 seconden. Nummer drie was een ruin. De Belgische Kirsten Rombouts klokte met Mowgli KR (Thunder vd Zuuthoeve x London) een tijd van 70,16 seconden.

Echt mijn paard

“Mijn rit ging uit het boekje. Florida Balia is een snel paard en ik weet dat ik altijd een kans maak als ik goed rijd”, vertelt Mel Thijssen enthousiast over haar rit met de 13-jarige merrie. “Ik rijd haar nu drie of vier jaar. Ze is gefokt door Maartje Lanooy en daarna is ze verkocht aan Pim Mulder. Van Pim kwam ze naar ons waar Bo Schuttelaar haar eerst heeft gereden. Inmiddels rijd ik haar dus. Ze is echt mijn paard en zal dat altijd blijven. Ze mag na haar sportcarrière bij ons in de wei als fokmerrie van haar pensioen genieten.”

Beetje apart

“Florida is totaal geen merrie merrie. Ze is heel lief en houdt van aandacht. Alhoewel, jij mag haar niet aanraken, zij jou wel. Toch wel een beetje apart dus.”

Geen trainingsrondjes

“Ik rijd voor de eerste keer hier op Indoor Friesland en ik vind het super hier. Vorig jaar waren wij op tour, maar als je in de gelegenheid bent, wil je dit soort mooie concoursen in Nederland graag rijden. Mede omdat ik de paarden er momenteel voor heb. Ik bedoel, ik kom hier om te presteren, niet om trainingsrondjes te rijden.”

Zus Sanne achterna

“Ik wil net als mijn zus Sanne graag verder in de sport komen en op een zo hoog mogelijk niveau rijden. Het allerliefste met de paarden van pap, maar met paarden van derden is natuurlijk ook goed”, zegt Thijssen lachend.

Uitslag

Bron: Indoor Friesland