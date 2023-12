Mel Thijssen klasse apart in tweede kwalificatie European Youngster Cup U25 in Salzburg

Mel Thijssen heeft in Salzburg met een fikse voorsprong de tweede kwalificatie van de European Youngster Cup U25 gewonnen. Met Chic Fou de la Bastide (v. Chessmann van de Helle) snelde ze foutloos in 63,30 seconden over de finish, waarmee ze maar liefst 2,5 seconden sneller was dan Harry Allen en Lukaku van den Bisschop (v. Plot Blue).

Mel Thijssen reed als achttiende starter de Salzburger piste binnen. In de 1,45m direct op tijd profiteerde ze van de wendbaarheid van haar compacte, snelle Chic Fou de la Bastide en liet niks aan het toeval over. Op dat moment nam ze de leiding over van Roy van Beek, die met Cavoiro-H OLD (v. Casallco) foutloos in 69,76 seconden aan de finish kwam.

Allen en Moser aan elkaar gewaagd

David Moser en de geroutineerde Chocolat Blanc (v. Cartani) nestelden zich daar met 66,87 seconden tussen in. Direct na hem reed Harry Allen de piste binnen en slaagde er in om nog iets van die tijd af te snoepen. Hij reed zijn twaalfjarige Lukaku van den Bisschop handig door het parcours, maar verloor ten opzichte van Thijssen met name in de wendingen tijd. De 66,04 seconden leverden hem uiteindelijk de tweede prijs op.

Opnieuw topprestatie

Het werd voor Thijssen en de pas achtjarige Chic Fou de la Bastide hun tweede overwinning binnen een week. Zes dagen geleden won de combinatie de 1,45m Medium Tour-finale op Jumping de Achterhoek. “Ik ben helemaal weg van dit paard. Het is zijn karakter die hem nog heel ver gaat brengen denk ik. Hij springt niet hoger dan nodig is. Die hoogspringers zijn misschien wel commercieel, maar ik heb liever een slimmer paard”, vertelde ze vorige week na haar overwinning in Lichtenvoorde. Eind oktober werd de combinatie nog tweede in een 1,40m direct op tijd op Indoor Friesland.

Uitslag.

Bron: Horses.nl