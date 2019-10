Mel Thijssen maatje te groot voor haar vader

Hoewel de meeste ruiters graag winnen, zal Leon Thijssen er geen problemen mee hebben dat hij de eerste plaats in de direct op tijd over 1,40m in Vilamoura moest afstaan aan zijn dochter Mel. De amazone stuurde Go Go Jumbo (Mylord Carthago x Corland) in 66,48 seconden foutloos over de finish. Voor de pas achttienjarige was er nog meer succes: met Gaudi (Lexicon x Sam R) eindigde ze ook nog eens op de vijfde plaats.