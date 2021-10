Mel Thijssen met thuisgefokte Juice dik bovenaan in Vilamoura

Nadat Mel Thijssen de afgelopen weken met meerdere paarden in Gorla Minore (Italië) sprong, is ze vandaag sterk begonnen aan CSI Vilamoura in Portugal. Met de thuisgefokte merrie Juice (Tyson x Carambole) was de amazone iedereen te snel af bij de zevenjarigen.

In het direct op tijd klokte Mel Thijssen met Juice de snelle tijd van 62,97 seconden. Dat was bijna twee seconden sneller dan de nummer twee: de Britse ruiter James Wilson met de KWPN’er Jorisco (Arezzo VDL x Indoctro). Zij kwamen in 64,90 seconden over de finish. De Brit Adam Taylor volgde op de derde plaats. Hij stuurde de KWPN-merrie Jade (Eldorado van de Zeshoek x Padinus) in 68,23 seconden door het parcours.

Bron: Horses.nl