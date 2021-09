Mel Thijssen naar winst in 1.40m Ascona

Mel Thijssen eiste zojuist de zege op in het 1.40m-parcours in Ascona. Ze was naar Zwitserland afgereisd met de elfjarige KWPN'er Florida Balia NL (v. Bustique). De combinatie bleef foutloos en zette de snelste tijd van 58,10 seconden neer in de rubriek direct op tijd.