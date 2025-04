Mel Thijssen naar zege in 1.45m Gorla Minore

Mel Thijssen was vanmorgen de beste in het 1.45m direct op tijd in Gorla Minore. In het zadel van de tienjarige Chic Fou de la Bastide (v. Chessmann van de Helle) liet ze alle balken liggen en noteerde de winnende tijd van 58,03 seconden. Het is dit jaar de eerste overwinning voor het paar.

Het lukte Elisabeth Meyer met de elfjarige Oratrice vd Donkhoeve (v. Carrera VDL) niet om Thijssen te verslaan. Meyer stuurde de merrie foutloos rond in 59,56 seconden. Het paar viel in maart ook al in de prijzen in Gorla Minore. Ze wonnen de Grand Prix op 1.45m-niveau en waren de beste in het 1.40m over twee fasen.

KWPN’er Inturido derde

Jaroslaw Skrzyczynski werd derde met de twaalfjarige KWPN’er Inturido (v. Zambesi TN). De Pool kwam met het fokproduct van A.J. Mulderije zonder kleerscheuren door het parcours en klokte en tijd van 59,99 seconden. Het paar nam in 2019 bij de zesjarigen deel aan het WK Jonge Springpaarden in Lanaken.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl