Mel Thijssen naar zege in 1.45m, Knoester derde

Mel Thijssen was zojuist de beste met de elfjarige KWPN'er Florida Balia NL (v. Bustique) in de 1.45m-rubriek in Bonheiden. De amazone kwam met het fokproduct van J.D. Noeverman zonder kleerscheuren door het parcours direct op tijd en noteerde de winnende tijd van 65,04 seconden. Begin mei was de combinatie ook al succesvol in Lamprechtshausen door de CSIU25 Grand Prix te winnen en de derde te pakken in een 1.40m-rubriek.