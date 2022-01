Mel Thijssen naar zege in 1.45m-rubriek Exloo, Bas Moerings in top 3

Zojuist schreef Mel Thijssen de 1.45m-rubriek in Exloo op haar naam. In het zadel van de twaalfjarige KWPN'er Florida Balia NL (v. Bustique) zette Thijssen een foutloos parcours neer. In de barrage passeerde het duo de finishlijn in 34,75 seconden.

De Duitse springruiter Felix Hassmann greep de tweede plaats met de Holsteiner hengst Cayenne WZ (v. Claudio). De combinatie liet alle balken in de lepels liggen en noteerde een tijd van 35,92 seconden. Het paar was 1,34 seconde sneller dan Bas Moerings met de goedgekeurde KWPN-hengst Ipsthar (v. Denzel V’T Meulenhof), die op de derde plaats eindigden. Sander Geerink pakte de vierde plaats met de Cardento-zoon Global. Het duo bleef foutloos en zette de klok stil in 37,50 seconden.

Schellekens, Mans Thijssen en Klop ook foutloos

Tom Schellekens, Mans Thijssen en Tamara Klop wisten ook een foutloos parcours neer te zetten. Schellekens werd met de KWPN-merrie Fiarabo (v. Diarado) zesde, gevolgd door Thijssen met Charlie (v. Casall). De achtste plaats ging naar Tamara Klop met de zwartbruine KWPN’er Happy Handsome (v. Elvis Ter Putte).

Bron: Horses.nl