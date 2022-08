Mel Thijssen net buiten podium in Longines Rankingproef 1.45m

Een foutloze ronde in 62.44 seconden was vanmiddag genoeg voor de Ier Anthony Condon met Merlins Victoire (v.Je t'aime Flamenco) om het 1.45m direct op tijd in Gijon te winnen en de 8415 euro mee te nemen. Olivier Perreau mocht zich met GI Events Dolce Deceuninck (v.Toulon) als tweede opstellen gevolgd door Pello Elorduy Iberzabal met Bijoux (v.Negro).