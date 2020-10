Mel Thijssen nipt tweede in 1.40m Vilamoura

Yuri Mansur bleef zojuist met de Frans gefokte schimmel Carma de Blancheville (v. Mylord Carthago) Mel Thijssen met de 11-jarige KWPN'er Enrique (v. Tangelo van de Zuuthoeve) de baas in de CSI3*-rubriek over 1.40m in Vilamoura. De Braziliaan bleef foutloos en snelde naar de overwinning in 59,53 seconden.

Mel Thijssen legde met het fokproduct van A. Hoekstra de Braziliaanse springruiter het vuur aan de schenen, maar kwam net 0,05 seconden tekort en moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Hecart derde

Michel Hecart maakte in de rubriek direct op tijd het podium compleet. De Fransman liet met zijn eigen fokproduct Caracole de la Roque (v. Zandor Z) ook alle balken in de lepels liggen en zette de klok stil in 59,73 seconden.

