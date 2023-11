Mel Thijssen op dreef in Rouen

Gisteren werd de amazone nog vierde in het 1.50m met de merrie Florida Balia NL (v.Bustique), vandaag deed ze daar met haar topmerrie Cartolana 2 (v.Cartogran) nog een schep bovenop. In het 1.40m direct op tijd gaf ze de rest het nakijken en ging er met de hoofdprijs vandoor.

Met een tijd van 59,90s was de Nederlandse amazone een seconde sneller dan de nummer twee, Alix Ragot. Hij reed Diaz de Ush (v.Kapitol d’Argonne) naar een tijd van 60,96s. Plaats drie was er voor Laurent Goffinet met de Diamant de Semilly-zoon Absolut de Lacke. Deze combinatie finishte in een tijd van 61,84s.

Ook Gert-Jan Brugging bleef met de ruin Viggo (v.Vigo d’Arsouilles) foutloos in een tijd van 66,31s. Hij eindigde daarmee op de vijftiende plaats.

Uitslag

Bron: Horses.nl