Mel Thijssen pakt tweede plaats in Vilamoura

Mel Thijssen was vanmorgen goed op dreef in de CSI4*-rubriek over 1.40m in Vilamoura. De amazone bemachtigde de tweede plaats met de tienjarige KWPN'er Gaudi (v. Lexicon). Met het fokproduct van P. Buwalda zette Thijssen een foutloze ronde neer in het tweefasen-parcours en klokte een tijd van 26,90 seconden. Thijssen vormt al sinds april 2019 een combinatie met de donkere vos. Daarvoor werd hij uitgebracht op internationale wedstrijden door Bart de Bruijn en Edwin Breukink.