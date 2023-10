Mel Thijssen schittert in Gorla Minore

Zojuist heeft Mel Thijssen de overwinning binnen gehaald in het 1.45m met barrage in Gorla Minore. Samen met de 13 jarige merrie Florida Balia Nl (v Bustique) was ze met een tijd van 37,68s de concurrentie te snel af. De tweede plaats was er voor Simon Widmann met de merrie Qlawella Denfer (v. Qlassic Bois Margot), gevolgd door Pierre Alain Mortier met Lake Tahou (v. Lauck's Locke).

Afgelopen dagen was Mel Thijssen met meerdere paarden in Gorla Minore te zien en dat was niet zonder resultaat. Vanmorgen wisten ze bij de 7-jarigen ook al het rode lint in ontvangst te nemen. Met de hengst Cobalt De Quelennec (v. Cornet Obolensky) kwam ze net 0.01s te kort voor de eerste plaats. Voor zowel Leon Thijssen als Mans Thijssen was er een fout in het basisparcours waardoor ze op de negende en tiende plaats eindigde met de paarden Looking for You (v. Ambler Gambler) en Like Me (v. Tyson).

6-jarigen

Vrijdag was de amazone ook op dreef. Toen ging ze met de hengst Rintintin D’Esprit (v. Kassander van ‘T Roosakker) ook al aan de haal met de eerste plaats bij de 6-jarigen. Vandaag hadden ze helaas één fout in de barrage waardoor ze genoegen moest nemen met een negende plaats.

Uitslagen

Bron: Horses.nl