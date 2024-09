Mel Thijssen scoort in 1,50 Warschau

Mel Thijssen heeft goede zaken gedaan in het hoofdnummer van de dag in Warschau, een 1,50 m. direct op tijd die ook geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs. Met Florida Balia NL (v. Bustique) sprong Thijssen snel en foutloos door het parcours en dat leverde haar een mooie vierde prijs op.

In het deelnemersveld van 55 combinaties lukten het er 22 om de lei schoon te houden. Daaronder Mel Thijssen die haar 140jarge merrie Florida in de snelle tijd van 64,49 seconden door het parcours stuurde.

Edwards grijpt zege

Het lukte drie combinaties om de tijd van Thijssen te verbeteren met als allersnelste Mark Edwards. Hij kwam met Royale Tale (v. Montreuxs Tale) in 63,50 seconden over de finish en werd op de hielen gezeten door Angelica Augustsson Zanotelli. Haar tijd van 63,62 seconden met Dyrka du Carry (v. Siryus de Bavoz) betekende uiteindelijk de tweede plaats. De top drie werd compleet gemaakt door Oliver Fletcher en BP Pocahontas (v. Emilion) die er precies 64 seconden over deden.

Hessel Hoekstra

Ook Hessel Hoekstra reed zich in de top tien. Dat deed hij met de achtjarige VDL Legodermus PP (v. Harley), met afstand de beste van de drie achtjarigen in deze rubriek. Het duo won de negende prijs.

Uitslag

