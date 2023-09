Mel Thijssen scoort in hoofdnummer Kronenberg

Mel Thijssen is sterk begonnen aan CSI Kronenberg. Met de tienjarige ruin Imodo (Quasimodo Z x Corland) zette de amazone in het hoofdnummer van de dag, een 1,45 met barrage die tevens geldt als kwalificatie voor de Grote Prijs, het derde resultaat neer. Die plek was voor het duo tevens hun hoogste internationale klassering tot nu toe.

In de barrage, waarvoor twaalf combinaties zich geplaatst hadden, kwam Mel Thijssen met Imodo in 40,24 over de finish. Die snelle tijd werd door twee combinaties verbeterd met als allersnelste Giampiero Garofalo die er met de KWPN-hengst Gaspahr (v. Berlin) 38,24 seconden over deed. Emilia Löser legde met Lacalito (v. Legolas) het barrageparcours af in 39,98 seconden en mocht zo het tweede prijzengeld in ontvangst nemen.

Tacken en Joppen

Voor Nederland eindigden verder Niels Tacken en Loewie Joppen in de top tien. Tacken werd met Cordis Totalis Z (v. Comilfo Plus Z) achtste, Joppen reed Pallieter vd N.Ranch (v. Cornet Obolensky) naar de tiende plek in deze rubriek van 81 deelnemers.

Uitslag

Bron: Horses.nl