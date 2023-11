Mel Thijssen scoort in hoofdnummer Rouen

Mel Thijssen is goed op dreef met Florida Balia NL (Bustique x Lux Z). Vorige maand won het duo in Leeuwarden en in Gorla Minore twee 1,45 m-rubrieken en vandaag scoorden ze op CSI Rouen. In het hoofdnummer van de dag over 1,50 m. reed de 22-jarige Thijssen haar merrie naar een fraaie vierde prijs en daarmee het beste Nederlandse resultaat.

In de 70 combinaties tellende rubriek kwam Mel Thijssen in de snelle tijd van 64,31 seconden over de finish. Drie voor eigen publiek rijdende combinaties bewezen dat het nog sneller kon. Allersnelst was Penelope Leprevost. Zij legde met Texas (v. Tornesch 1042) het parcours af in 62,53 seconden.

Fransen vullen top drie

Julien Gonin reed Estrella de La Batia (v. Diamant de Semilly) in 62,85 seconden naar de tweede plaats. De Franse top drie werd compleet gemaakt door Cedric Hurel met Fantasio Floreval Z (Florian de La Vie) in 63,50 seconden.

Nogmaals Thijssen

Naast Mel Thijssen reed ook Mans Thijssen zich in de prijzen. Met Joviality (v. Warrant) werd hij dertiende.

Uitslag

