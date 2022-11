Mel Thijssen simpel de snelste in barrage van de Van Mossel Prijs

Mel Thijssen schreef zojuist in Maatricht op grootse wijze met Florida Balia NL (v.Bustique) de 1.50m rubriek met barrage op haar naam. De 35.90 seconden die ze op ogenschijnlijk simpele wijze op het bord zette was de concurrentie veel te gortig. Marc Houtzager stond met Holy Moley (v.Verdi TN) nagenoeg de hele rubriek aan de leiding tot Mel Thijssen zo'n twee seconden van zijn tijd afhaalde. De Griekse amazone Loli Mytilineou en Levis de Muze (v.Elvis Ter Putte) legden beslag op de derde plek.

Met een prijzenpot van 40.000 euro waarvan 10.000 euro voor de winnaar viel er voor de 35 deelnemers een aardige prijs om voor te strijden in deze rubriek met hindernissen van maximaal 1.50m hoog. 13 van hen gingen van start in de barrage waar Marc Houtzager al vroeg in de wedstrijd de leiding nam en die bijna tot het eind toe behield. Bijna…want Mel Thijssen reed als een na laatste starter op voor het oog simpele wijze twee seconden van de tijd van Houtzager af.

Dat moet een kleine streep door de rekening zijn geweest van Willem Greve die aan de ring stond te wachten met Highway M TN (v.Eldorado van de Zeshoek) om als laatste de barrage te rijden. De tijd van Houtzager zou voor Greve een niet te moeilijke prooi zijn geweest maar de 35.90 seconden die Mel Thijssen had neergezet was dat daarentegen wel en vereiste van Greve dat hij voluit zou moeten om die tijd te kloppen.

Het duo was goed op weg, in een hoog tempo met korte wendingen lag hij op het schema van Thijssen. Maar op de steilsprong langs de kant ging het mis en kreeg de hengst een achterbeenfout. In 36.70 seconden moest hij genoegen nemen met de achtste plaats.

Nederlanders

Kevin Jochems loodste Casillas van de Helle (v.Casall) tweemaal foutloos rond en werd vijfde. Maikel van der Vleuten reed met de 8-jarige O’ Bailey van Brouwershof (v.Darco) een foutloze barrage in 44.05 seconden en werd daarmee zevende. Kim Emmen kreeg niet de barragerit die ze voor ogen had met Edgar (v.Warrant) en viel met haar elf strafpunten en de 13e plaats net buiten de prijzen.

Uitslag