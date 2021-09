Mel Thijssen snelt naar winst in 1.45m Gorla Minore

Mel Thijssen eiste zojuist met de elfjarige Oldenburgse Cartolana 2 (v. Cartogran) de overwinning op in de 1.45m-rubriek in Gorla Minore. De combinatie zette in het parcours direct op tijd een foutloze ronde neer en zag de winnende tijd van 64,33 seconden op het scorebord verschijnen. Het paar nam in juli nog deel aan het EK springen voor de jeugd in Valamoura en reed mee bij de Young Riders.

Julien Epaillard kon niet tippen aan de snelle tijd van Thijssen en moest genoegen nemen met de tweede plaats. In het zadel van de tienjarige Frans gefokte Billabong du Roumois (v. Mylord Carthago) liet hij alle balken liggen, maar was 2,75 seconden te langzaam om de zege mee naar huis te nemen.

Estermann derde

Paul Estermann eindigde op de derde plaats met de elfjarige Oldenburger Dover 9 (v. Diarado). Het duo raakte het hout niet aan en passeerde de finish in 68,17 seconden.

Nederlanders in top tien

Daan van Geel, Leon Thijssen en Jeroen Dubbeldam eindigden ook in de top tien. Daan van Geel werd vijfde met de twaalfjarige KWPN’er Escobar TS (v. Air Jordan). Van Geel kwam zonder kleerscheuren over de eindstreep met het fokproduct van de familie ter Schure en finishte in 70,20 seconden. Leon Thijssen eindigde achter Van Geel op de zesde plaats met de elfjarige Famous H (v. Diarado). Hij legde het parcours met het fokproduct van P.H. van Hees foutloos af in 70,36 seconden. Dubbeldam had voor deze proef Forever SFN (Azteca VDL) gezadeld en werd achtste. Hij voltooide het parcours zonder fouten in 71,86 seconden.

Bekijk hier de uitslag

Bron: Horses.nl