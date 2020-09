Mel Thijssen staat haar mannetje in de Peelbergen

“Dit is het beste wat erin zat”, blikt Mel Thijssen terug op haar barragerit in de 1.40m Medium Tour finale in Kronenberg. De amazone uit Sevenum werd in de sterk door Nederland vertegenwoordigde barrage nipt geklopt door de voor Milestone Farm rijdende Adrienne Dixon.

Vier ruiters van Stal Thijssen rijden in de Peelbergen mee met het September CSI2*. Zowel op donderdag als vrijdag waren de mannelijke ruiters van de Sevenumse stal goed voor de beste Nederlandse resultaten in de hoofdrubrieken. Mel Thijssen stond vandaag ook haar mannetje als enige amazone van de stal dit weekend in Kronenberg. Eerder op de zaterdag won ze met Enrique (v. Otangelo) het 1.35m, waarna ze ’s avonds de tweede plaats aan haar palmares toevoegde in de Medium Tour finale.

Ervaring wint



Met de negenjarige Gaudi (v. Lexicon) klokte Thijssen in de dertien man sterke barrage 33.54 seconden. Een tijd die met slechts 0.31 verbeterd werd door de Amerikaanse Dixon en haar zeventienjarige Wonder Why (v. Padinus). “Ik had in de eerste lijn een galopsprong minder, maar ik moest naar hindernis drie wachten. Ik zag dat Adrienne daar wat vlotter door kon rijden. Het tijdsverschil is maar klein, vandaag wint de ervaring”, verwijst Thijssen naar de leeftijd van Dixons paard. “Maar ik heb niets te klagen over het resultaat.”

Gekkigheid moet kunnen



De concurrentie die Thijssen die weekend voelt van haar vader Leon, haar broertje Mans en stalruiter Niels Kersten ervaart ze als positief. “Die gezonde strijd onderling is juist leuk. Niels en ik reden vandaag bijvoorbeeld allebei in het 1.35m en dan jennen we mekaar een beetje op of het nog sneller kan. Onderling een beetje gekkigheid moet kunnen. De concurrentie en sfeer in het team motiveert mij juist om het nog beter te doen.”

Bijna gedeelde eerste plaats



De laatste starter in de barrage, Stal Hendrix amazone Sophie Hinners, doorkruiste de finishlijn met Hendrick’s HX (v. Bustique) in exact dezelfde tijd als Dixon. Maar een balk op de laatste hindernis deed het Duitse talent zakken naar de zevende plaats in het eindklassement. Mikael Forsten eindigde met Nabab’s Atlanto (v. Naba de Reve) als derde. Voor Groot-Brittannië finishte Anna Wilks als vierde met Guestlist (v. Cicero v. Paemel). Loewie Joppen maakte de top vijf compleet met Dylano (v. Diarado).

Bron: persbericht