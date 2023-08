Mel Thijssen tweede in 1,50 Gijón

Mel Thijssen is zaterdagavond met Florida Balia NL (v. Bustique) tweede geworden in de 1,50 m rubriek met 'winning round' in Gijón, Spanje. Thijssen bleef in beide rondes foutloos met haar KWPN-merrie. Alleen de Turkse ruiter Derin Demirsoy was haar in de finale sneller af. Hij won de wedstrijd met KWPN'er Elzas (v. Diamant de Semilly).