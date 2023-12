Mel Thijssen tweede in Deurne, Maikel van der Vleuten bij debuut derde

De Nederlanders vulden het overgrote deel van de startlijst van het 1,40 m. direct op tijd in Deurne maar moesten hun meerdere erkennen in de Ier Richard Howley. Desondanks waren de Nederlands uiterst succesvol en kaapten zeven prijzen in de top tien. Mel Thijssen deed voor Nederland de beste zaken: tweede met Cartolana (v. Catapult), gevolgd door Maikel van der Vleuten die met Inspector (v. Gentleman) zijn beste rit reed tot nu toe.

Richard Howley dook met Mansini Ltd (v. Caressini L) als enige onder de 60 seconden en was met zijn snelle tijd van 59,49 de terechte winnaar. Mel Thijssen deed een goede poging om bij de tijd van de snelle Ier in de buurt te komen en klokte met 61,50 seconden de tweede tijd.

Debuut Van der Vleuten

Maikel van der Vleuten en Inspector sloten bij hun CSI-debuut aan op de derde plaats. Met de bij het AES goedgekeurde hengst van fokker en eigenaar Stal Knijnenburg, die eerder in de internationale sport werd uitgebracht Larissa Bijl, kwam Vleut jr. 64,34 seconden over de finish.

Nog meer Nederlands succes

Voor nog meer Nederlands in de top tien succes zorgden Mart IJland met Jack (v. Toulon, vierde), Lars Kersten met Jacquard (v. Kannan, vijfde), Tom Schellekens met Jolet van de Zietfort (v. Joop III, zevende), Dave Maarse met Kaiserin (v. Zapatero, negende) en Joy Lammers met Amazing Z (v. Alano, tiende).

Uitslag

