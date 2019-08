Mel Thijssen verslaat broer en zus in 1.40m finale

In de medium tour finale op het Equestrian Centre de Peelbergen had de familie Thijssen met Sanne, Mel en Mans drie ijzers in het vuur. Van de negentien barragisten was het Mel die de tijd het best wist te gebruiken. Ze eiste met Enrique (v. Tangelo van de Zuuthoeve) middels een feilloze rit de winst en een Longines horloge op.

Wederom was Mel Thijssen in De Peelbergen goed voor het beste Nederlandse resultaat van de dag. Met Cartolana 2 werd de Sevenumse gister vierde in het 1.45m, maar nam haar tweede paard Enrique voor de gelegenheid mee in de prijsuitreiking. “Ik laat hem alvast even wennen voor morgen”, grapte Thijssen nog. De achttienjarige amazone voegde zaterdagavond daad bij woord en dook als enige combinatie onder de 34 seconden.

Vertrouwen

“Met Enrique weet ik, dat als ik hem er goed voor parkeer, dat hij altijd af gaat. Dat geeft vertrouwen. Ik kwam in de barrage wel heel groot in bij de dubbel. Ik dacht ook echt dat ik een balk had, maar ik hoorde er geen vallen, dus ik ben gewoon hard doorgereden”, reageert de winnares terwijl ze haar paard een knuffel geeft.

Broer en zus

Sanne Thijssen hoorde met Carinja 18 (v. For Fashion) wel een balk vallen en eindigde daarmee buiten de top tien. Broer Mans deed in de basisomloop niet voor zijn zussen onder, maar in de barrage moest hij acht strafpunten optekenen met Punjab (v. Perigueux). Fransman Romain Potin maakte het met Future Sport Horse Sales-veilingpaard Sex Appeal 111 Z (v. Spartacus TN) nog flink spannend. Het duo won eerder beide kwalificatieproeven, maar kwam in deze finale 0.48 seconden tekort voor de winst.

Overige toppers

Brit Zachary Beesley sloot met Casall-merrie Ultima aan op de derde plaats. Voor Zwitserland werd Jennifer Meylan met Manola Ls La Silla (v. Manzanillo LS) vierde. De top vijf werd vervolledigd door Stal Hendrix-amazone Oda Charlotte Lyngvaer en Grasshopper (v. Quality Time TN). Voor Nederland deden ook Joy Lammers en Niels Knape een duit in het zakje. Lammers werd met de zevenjarige Hero zevende. Knape sloot met Dynamite N na eveneens een foutloze rit aan op plaats acht.

Voor alle uitslagen, klik hier.

Bron: persbericht