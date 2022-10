Mel Thijssen pakt top tien klassering in Wereldbeker Rabat

In het Marokkaanse Rabat wist Mel Thijssen de Nederlandse eer hoog te houden. In de hoofdrubriek van vandaag, een 1.50m parcours met barrage achteraf, werd Thijssen knap zevende. Een ongelukkige fout in de barrage weerhield haar van de tweede plaats. El Ghali Boukaa won de rubriek.

Thijssen vormde vandaag een combinatie met Cartolana 2 (v. Cartogran) en reed een snelle foutloze basisomloop. Ook in de barrage was de jonge Nederlandse amazone razendsnel maar een pech fout weerhield haar van de tweede plaats. Uiteindelijk eindigde de combinatie op een zevende plaats én zette daarmee het beste Nederlandse resultaat neer.

Top drie

De Marokkaanse El Ghali Boukaa wist voor eigen publiek de proef te winnen. Dit deed hij door A Kyss (v. Diamant de Semilly) foutloos te finishen in 43.09 seconden. Portugal bezette de tweede en derde plaats. Rodrigo Giesteira Almeida werd tweede door Imposant van de Renger (v. Comme IL Faut) foutloos naar de finish te rijden in een tijd van 44.11 seconden. Nipt daarachter eindigde António Matos Almeida op de derde plaats. In het zadel van Calypso de Kamelia (v. Kannan) klokte de Protugees 44.22 seconden.

Uitslag

Bron: Horses.nl