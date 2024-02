Mel Thijssen vierde in 1,55m GP Vejer met Imodo

De tweede week van de Sunshine Tour in het Spaansje Vejer de la Frontera is afgesloten met een CSI4* Grote Prijs over 1,55 m. De winst ging naar de Franse amazone Penelope Leprevost met de 13-jarige Texas (v. Tornesch). Mel Thijssen was ook foutloos in de barrage, maar met de elfjarige KWPN-ruin Imodo (v. Quasimodo Z) wel wat langzamer. Thijssen tekende voor plaats vier en dik 10.000 euro prijzengeld.

Leprevost kwam in 36.29 seconden over de finish in de barrage. Philipp Weishaupt was ietsje langzamer met zijn topmerrie Coby (v. Contagio). De Belgische ruiter Gilles Thomas was met SF-hengst Ermitage Kalone (v. Catoki) derde.

Greeve

Michael Greeve tekende met de negenjarige Denver (v. Diarado) voor één van de snelste vierfouters in de basisomloop. Dat was goed voor een klassering op plaats acht.

Uitslag

Bron: Horses.nl